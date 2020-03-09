$5000資助院舍買防疫品被轟不足　社署：有兩輪額外撥款

新冠肺炎肆虐，政府早前向每間院舍發放5000港元資助購買口罩及消毒用品，不過，今早(9日)在立法會福利事務委員會會議上，多名議員批評撥款不足，亦關注安老院舍及前線員工未有足夠的口罩使用，社署回應指已有兩輪額外的特別撥款，亦有團體向院舍捐贈物資，暫可應付。

議員郭家麒指現有1200多間院舍，每間只獲發5000港元購買口罩及清毒液，以目前口罩價格只能購買20多盒，不足夠院舍逾百院友使用，而舊的懲教署口罩亦不知去向。邵家臻亦關注社署有否提供足夠口罩給院舍職員及服務使用者，如何確保機構有足夠的防疫措施等。

社會福利署副署長(服務)林嘉泰回應時表示，已有100萬個口罩分發給安老院，院社亦有儲備，暫時可以紓緩需要，另有兩輪特別撥款作額外用途購買物資，第二輪已於本月5日及6日發放，未來有第三輪發放。林續指，口罩會先派給員工使用，至於服務使用者，有團體捐贈。

議員陸頌雄則指有調查訪問社福界同工，有20%人表示機構無提供口罩，10%人投訴被放無薪假，林回應指社署提供的口罩會給員工使用，另暫無員工投訴被放無薪假。