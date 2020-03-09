3青年涉塗鴉襲休班警　2人獲簽保守行為撤控

休班警於去年7月底途經天水圍一條行人隧道時，發現有人疑用噴漆在牆上塗鴉，雙方疑起爭執，其後有人涉用手機和雨傘襲擊他。涉事3名青年事後被控1項刑事損壞和2項普通襲擊罪，案件今(9日)在屯門法院提訊，首及次被告獲准簽保守行為，控罪獲撤銷。

裁判官下令兩人自簽1000港元、守行為12個月，並各須賠償路政署950港元，另分別繳付堂費500港元。而第三被告則否認1項普通襲擊罪，續准保釋至本月24日作審前覆核。

首兩名被告承認的案情指，事主休班沙展當晚跑步時途經涉案的行人隧道，看見首被告拿着一罐黑色油漆，於牆上寫字。首被告並留意到事主及問「望乜」，事主這時以手機拍照及報警。首被告快步離開，事主則尾隨，並見首被告與拿着黃色油漆的次被告交談，其後把油漆交到一名不知名女士手上。

這時，次被告突然衝向事主，向事主指「唔關你事」，並以手用力打事主左前臂。事主推開次被告，次被告仍衝向事主，將電話壓向事主。事主後在途人協助下，截停該2名被告。事主其後被送院診治，其左前臂及胸口有觸痛及紅等。