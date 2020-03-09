委員會撐推智慧燈柱　倡以熱能探測RFID取代攝影機

政府去年6月起在九龍灣、觀塘及啟德一帶安裝50支多功能智慧燈柱。

政府去年6月起在九龍灣、觀塘及啟德一帶安裝50支多功能智慧燈柱，惟其用以收集實時數據的全景攝景機引起侵犯私隱爭議，有20支燈柱更在一場反修例遊行中被示威者破壞。政府之後成立委員會進行檢視，並於今日(9日)公布相關報告，指委員一致同意智慧燈柱是推動香港智慧城巿發展和促進5G網絡建設的重要基礎建設，政府應繼續推行智慧燈柱試驗計劃。

報告指，委員會支持政府在智慧燈柱上安裝並無私隱問題的裝置，包括發光二極管(LED)燈、氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器，及無線射頻識別(RFID)標籤、地理二維碼和藍牙傳送器，以用作確認燈柱的地理位置。

為回應公眾對部分應用的私隱關注，委員會建議採用更能保障私隱的科技方案，取代攝影機和藍牙探測器；訂立嚴格、可信及具透明度的管治制度，在安裝任何新增智慧燈柱應用前進行檢視和審批，並就有關決定向巿民開誠布公；及委託獨立第三方專家，定期就智慧燈柱的技術、功能、應用和裝置進行保安和私隱檢討，以確保符合相關法例和國際標準。

身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉喬指，政府會依據委員會的建議，修訂試驗計劃的應用和執行安排，並會爭取相關區議會支持繼續推行計劃。