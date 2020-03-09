網民熱話：過馬路施施然？　失魂司機撞仆「盲俠」

私家車轉彎時，司機疑似未留意途人，而途人亦沒有望車，最終釀成意外。

交通意外的發生，問題並非只在司機身上，行人的態度，亦往往亦令人傻眼。近日有車Cam就拍到一架七人車轉彎時，將一名正橫過馬路的男子撞至向前仆低，不過網民卻非一面倒指摘司機不是，反而認為男子過馬路「唔睇車」，態度亦大有問題。

現場是尖沙咀金巴利道，事發在上周六（7日）傍晚6時半，片段開始，該輛黑色七人車沿金巴利道準備轉入漆咸圍，惟當轉彎一刻，一名男子在完全無視路面情況下，掂行掂過橫過馬路，期間司機似乎亦未發現對方走近，繼續前行，雖然男子越過車頭，但車身仍輾過男子腳踭，男子隨即失去平衡仆倒地上。

事件引起網民熱議，有人認為司機可能遇上「盲點」，未發現有途人過馬路，估計司機無可避免要「跌錢」。但有人質疑過馬路男子亦大有問題，形容其過馬路如「盲俠」，「咎由自取，最憎啲過馬路唔睇車嘅人，好似老奉要讓佢哋咁」、「揸車嗰個唔專心， 過馬路果個又大哥咁」，不過亦有人為男途人傷勢擔心，「咁樣碌法筋都斷」。

警方發言人表示，意外中62歲男司機撞及30歲男途人，男途人報稱腳部受傷，送往伊利沙伯醫院救治，案件以交通意外有人受傷處理。

網民有話說

Andy Ho：兩個都攞嚟衰

Cosmo Lau：腳就自己嘅，型就一時，自己諗啦

Hovan Lam：隻腳咁拗法仲唔斷？

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