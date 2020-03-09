每更收入得$100　24小巴慢駛抗議促派1萬元補貼

新冠肺炎疫情陰霾下市民減少出行，運輸業界生意大受打擊。有小巴工會今(9日)發起慢駛行動，24架貼有抗議標語的小巴由西灣河慢駛至添美道政府總部外請願。工會稱疫情令客量大減，營業額急跌60%，扣除車租及油費，有司機每更僅得100港元收入，較以往減逾80%。工會批評政府對業界苦況無動於衷，要求政府向仍營運的司機發放1萬港元津貼，提供3個月免費入氣或入油補貼，並設津貼及緊急失業援助金等。

24架小巴中，有18架為紅色小巴，6架綠色小巴，今早以時速30至40公里慢駛，經英皇道及告士打道等到達政府總部外，沿途由交通警開路及維持秩序。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源表示，有30%司機無奈停工，綠色專線小巴司機亦有不少被要求放無薪假，形容業界手停口停，處於水深火熱之中。

議員陸頌雄表示，政府幫助措施明顯不足，如每公升1港元的入氣費補貼，早已被上升的氣價抵銷。他要求政府向嚴重受影響行業發放緊急失業援助金。

業界同時要求政府提升對小巴司機燃油補貼比例由三分之一提升到50%，亦要向司機提供口罩及消毒用品，以及重啟2003年沙士時措施，減少禁區或縮短限制區時間。