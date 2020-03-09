上月旅客求助倍增至1200個　導遊無工開靠借貸度日

新冠肺炎在全球爆發，香港不少旅行團亦因應疫情或各國作出的入境限制而取消，亦有已報團人士因擔心疫情要求退團，因而引起不少爭拗。香港旅遊業議會收到涉及與疫情有關的旅客查詢及求助倍增，於1月份有逾600個相關的查詢及求助，2月份則急增至1200多個，而本月首個星期已有410個求助。旅議會總幹事陳張樂怡指，無論是旅行社因迫不得已理由取消旅行團，還是旅客自行退團，都需要按報團時的條款處理。

陳提示旅客報團時，要清楚了解合約條款，如有不明白的地方，應在交易前作出查詢，所有補充資料、特別安排等，都應該以書面作實，以免日後產生爭拗。她續指，今次新冠肺炎全球爆發，旅客和旅行社都是受害者，雙方都有損失。而旅行社做的不是一次過的生意，都希望有好的口碑及回頭客，所以在能力範圍內，都會盡力減輕旅客的損失，旅客亦不能期望由旅行社獨力承擔損失，所以按合約條款處理是最好的做法。

另外，旅議會繼上月取消所有課程、考試及講座後，再公布取消本月舉行的6項考試及培訓活動、外遊領隊及導遊的核證考試，以及專業操守專題講座，以免人群聚集，減少感染新冠肺炎的機會。

香港導遊總工會會長黃嘉毅表示，導遊已無工開多時，是否取消培訓班及考試影響不大。他指出，自去年修例風波後，入境團已暴跌，至最近的疫情爆發，入境團直接跌至零團。現時導遊只是借貸及透支度日，零開工，他批評政府對業界的援助完全不足。