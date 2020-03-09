泰國再改入境政策　續有赴泰旅客登機

針對新冠肺炎疫情蔓延，泰國日前宣布將收緊入境政策，惟有關政策被批不清晰及朝令夕改。香港泰國旅遊局今早(9日)宣布所有從中國(包括港澳)、伊朗、南韓和意大利入境的旅客，入境後要進行隔離14天，及需要填健康申報。

由於相關措施詳細安排暫未公開，香港赤鱲角國際機場續有赴泰航班起飛，其中由泰國微笑航空及泰國國際航空聯辦，編號WE 631往曼谷班機，原定於下午3時起飛，當中亦有不少本地旅客準備登機。

陳先生指，自己與2人同行打算到曼谷7天，而自己上個月亦曾到訪當地，認為新增病例不多，尚算安全。又指自己並無到過高危地區，相信自己申報健康狀況下不擔心需要即時隔離。

姚先生則指，自己一行共8人將出發往曼谷7天，探望當地朋友，據他朋友傳來消息指可以放心前往，於是自己亦「唔擔心」。惟當被問及如需強制隔離14天，他指將「即時返嚟香港」

此外，就東網記者現場所見，各航空公司亦未有就泰國當局最新入境政策作特別安排。