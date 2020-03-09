政Whats噏：留守武漢到最後　馮浩賢：除非倒下

內地新冠肺炎疫情仍然嚴峻，港府最近派出多班包機接回滯留湖北省嘅港人。香港駐武漢辦主任馮浩賢(Vincent)今日(9日)凌晨喺社交平台發文，話作為「武漢站站長」會繼續留守，然後乘搭最後一班包機回港。

有市民以為，Vincent早已跟包機回港，佢就喺文中澄清話作為「武漢站站長」會繼續留守，除非倒下，否則都會盡力將滯留武漢嘅港人帶返香港，然後自己坐最後一班機離開。佢又呻話過去40多日實在「太充實」，包括要建立前線指揮部、處理超過2000宗求助個案、到處撲病床、設立「千里派藥」物流系統、搵NGO(非牟利組織)幫手解決當地港人其他生活所需、協助策劃「散水行動」等。回頭一看，佢大嘆「百感交集」，仲話回港嘅時候，要設立「見招拆招」分享會添。

三八婦女節啱啱過去，Vincent都不忘向「家中的女領導」致敬。佢感謝老婆將屋企一切打點得井然有序，仲成日為佢打氣。Vincent仲話做家務唔係佢嘅強項，覺得每日煮飯、洗衫、洗廁所，真係會肌肉勞損呀！