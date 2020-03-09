抗疫三無日光曬罩重用　基層斥政府廢兼無能

基層抗疫面臨「三無」，無口罩、無工作、無外出。明愛社區發展服務一項調查發現，300多名受訪基層人士中，近一半人反映其口罩存貨只足夠應付約兩星期，有52.8%明言會重用口罩，以蒸口罩、用日光曬等偏方為口罩消毒。有市民狠批「政府好廢、好無能」，團體促請政府統籌防疫物資，介入市場控制物資的價格和供應，確保市民有足夠防護。

明愛上月至本月訪問309名來自基層家庭的18歲以上市民，了解他們在疫情下的處境。結果發現，有48.9%人反映，口罩存貨只夠使用14日以下，有51%人指會重用口罩約2日。部分人會消毒口罩再用，包括用消毒劑或漂白水浸洗口罩、以醋等清洗口罩。

至於疫情下的就業情況，有百多人反映工作受影響，當中38%人稱沒有工作；21%人被迫放無薪假；23%人需縮短工作時間。

來港5年多的新移民王女士表示，與丈夫及5歲兒子住在百多呎劏房，月租達6500港元，近月為照顧停課的兒子，被迫放棄兼職工作，收入減少4000多港元，為節省開支只好減少外出及消費，煲湯次數由一星期1次減至兩三星期才1次。她直言，政府的支援措施欠缺效力，只冀新移民亦可獲派錢，解決燃眉之急。

發言人黃偉翰認為，基層在疫情下苦困於「三無處境」，令情緒受到不同程度困擾，包括收入減少甚至失業、被迫長期困在狹小居所等。明愛促請港府推出即時及具持續性的經濟援助，並帶頭創造職位，為勞動市場上較缺乏競爭力的人士提供支援。