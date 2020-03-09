建築學專家倡未來設計着重通風效應　減少病菌滋生

新型肺炎疫情持續，香港建築師學會今(9日)透過「健康建築健康城市」會議，探討如何透過建築設計建構健康城市。其中香港中文大學姚連生建築學教授吳恩融表示，增加室內及建築物之間的通風提升空氣質素，減少病毒傳播，而城市在增加建築密度同時，亦應改善樓與樓之間的分布及設計增加通風效能。

吳表示，由於陽光可以殺菌，風可以稀釋空氣中的污染物，惟城市發展引致的樓宇密度增加，會減少空氣流通及陽光照射，導致更多病菌滋生，而香港過去一直是急劇發展，導致城市密不透風。

他認為，城市提升樓宇密度的同時，要可改善規劃及設計增加空氣流通及採光度；在室內方面，相比依賴中央系統，不妨設計一個可以因應天氣而調節的通風系統，讓炎熱天氣以外的時間，讓人可以開窗通風，營造空氣流動的環境。吳指之前曾為海外醫院進行室內設計，當地要求病房設計一定要有對流風，以增加空氣流通，並透過系統去調節溫度。

另外，前醫管局九龍西聯網總監趙莉莉曾在沙士時改造兩所醫院，包括瑪嘉烈醫院及黃大仙醫院，後者接收沙士康復病人作療養，而該醫院亦十分着重通風。她續指，沙士時香港醫療系統準備不足，不過有過上次經歷，醫管局今次有較詳盡的對策，包括將病人分散，以防增加某一醫院的負擔。