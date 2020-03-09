滯留湖北幼童無奶粉食　港爸憂如等死冀盡快返港

政府上周派包機到湖北武漢撤離滯留港人，惟目前仍有逾千港人被困當地，苦無歸期。有滯留湖北的港人爸爸今(9日)苦訴其龍鳳胎子女「無晒奶粉食」，其子更一度因嚴寒天氣而病倒發燒，如今雖已退燒，但擔心再出事就如等死，「最擔心小朋友再病，希望盡快返香港」。

滯留湖北的港人唐先生一家四口，早於1月17日便到湖北襄陽市探親，因當地封城而滯留至今約逾個半月，他們目前寄住親友家中。唐表示，當地街上店舖全關，家中一對兩歲的龍鳳胎子女已吃光僅有的奶粉，全家人依靠家中種植的蔬菜充飢，「咩都買唔到，網購都冇人速遞過嚟」。他又指幼子難以適應當地嚴寒的天氣，曾因着涼發燒，幸服用退燒藥後無事，但擔心子女再病倒，而當地醫療系統未能即時協助，「有咩事就等死」，渴望盡快回港。

另一個案的周先生與妻子由農曆新年滯留荊州市至今，從事地盤工作的周指，因未能回港工作而已遭辭退，失去生計之餘又擔心留港的17歲女兒生活，「女兒暫由我年老父母照顧，佢哋兩老一嫩在港令我好擔心」。

至於滯留十堰市的高小姐，就跟男友於農曆年回鄉探親後遇上封城，苦訴擔心留港居於公屋的83歲母親無人照顧，現時僅拜託鄰居每日為其母買餸及買口罩，「好驚媽媽出事都冇人知，我每日都喺焦慮中渡過，度日如年」。

工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波指出，接獲求助個案有逾10個滯留家庭均反映缺奶粉情況。該會希望政府能盡快安排下一輪包機，並積極考慮其他機場包機或可行的交通工具方案，以便湖北省滯留市民回港。

工聯會今(9日)以視像通話方式聯絡到部分滯留湖北港人，並表示至今已收到近950宗，共超過1500位仍在湖北省的香港市民求助。現時所有個案分布最密的「三甲」地區分別是佔163宗的咸寧市、佔143宗的荊州市及佔108宗的宜昌市。該會已轉交所有個案當中的138宗特急個案，予政制及內地事務局跟進；政府處理了當中37宗個案，約佔名單的四分一。惟該會新界東辦事處總幹事鄧家彪指出，名單中尚有99宗特急個案，即長期病患或有幼童家庭均未能回港，涉及約300人。