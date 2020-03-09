律政司包庇黎智英　舉報者促特首表態關注

被指是違法佔領行動(佔中)「幕後黑手」兼民主派「金主」 的壹傳媒黎智英，涉案多多卻屢獲律政司放生，就算其涉及的秘捐黑金和違法佔中案都有證有據，但黎至今亦未「落鑊」。東方報業集團（下稱「東方」）今日(9日)去信律政司促立即回應是否會對黎作檢控。有曾舉報黎智英的人士促律政司快作交代，又認為特首都應表態關注。

「有關黑金案同佔中案，社會都關注咗幾年，律政司作為問責官員，應對社會有交代！」曾向廉署舉報黎智英的前屯門區議員、時事評論員陳雲生質疑，過去5、6年，執法部門已就案件完成調查，社會上「應做嘅做晒、應講嘅講晒」，律政司應對社會有交代。他又指，事件深受社會關注，特首亦應表達適當關注。

東方早年獨家揭發黎智英於2012至2014年間多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，黎亦涉在2014年參與違法佔中案件，兩案均有證有據。

2014年中，黎智英被揭於2012至2014年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，其中前立法會議員李卓人被踢爆先後收受黎智英捐款合共150萬港元，未有向立法會申報利益，當中50萬港元捐款更一度「袋住先」長達9個月，被揭發後才轉入工黨戶口，外界質疑李卓人期間賺取的利息已構成直接金錢利益。

另一前立法會議員梁國雄及社民連亦被指秘密收受黎智英合共逾200萬港元捐款，其中25萬港元更直接存入梁的私人戶口，被控一項公職人員行為失當罪。法庭裁定梁罪名不成立，惟案件疑點重重，律政司卻無動於衷放棄上訴，變相放生梁國雄。

但秘捐黑金案經歷兩任律政司，發生時在任的律政司司長袁國強未處理，拖至2018年1月初履新的律政司司長鄭若驊，於上任不足1個月，廉政公署及律政司突然先後發表聲明，廉署指已就捐款一事完成刑事調查，並向律政司徵詢法律意見；律政司認為沒有足夠證據提出檢控，放生相關人士，惹全城抨擊。另外，違法佔中案黎至今亦未「落鑊」。