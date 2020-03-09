市民收入減或失業致輪候人數攀升　政界促增公屋供應

房屋委員會建議調高2020/21申請公屋入息和資產限額5.4%及3.4%，立法會房屋事務委員會今(9日)開會商討，多名議員關注現時經濟環境差，不少市民收入下跌，甚至失業，未來將有多人符合公屋輪候資格，輪候冊人龍勢必愈來愈長，要求政府增加房屋供應。房屋署承認未來5年供應有限，應先幫助最有需要的人士。

房委會建議1人公屋的入息限額加至12,800港元；2人家庭則調高至19,430港元。議員麥美娟指現時申請公屋的限額是按機制調整，相關機制下，夫妻即使只是獲最低工資，但2人做足兩更，亦會超出限額，認為當局需要調整機制。工程界議員盧偉國指機制按「機械式計算」，夫妻入息2萬港元已不能申請公屋，「但(2萬港元)喺香港可以負擔到咩嘢居所，令人好慨嘆，係社會好重大問題」，又形容房署面臨「巧婦難為無米炊」的情況，促政府加快土地供應。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓批評，政府在處理房屋問題上乏善足陳，差強人意，「基層無能力租私樓，但又見唔到政府有咩幫到手」，批評訂定房屋政策時未有考慮市民的住屋開支及收入比例。議員柯創盛指打工仔面對「餐搵餐食餐餐清」，但很多基層家庭，無法入公屋「安全網」，建議調高備用金以提升入息上限。

房屋署署長唐智強回應指，現時公屋申請機制下，入息限額會考慮名義工資指數變動因素，認為現時機制是最合適，無論定於哪一水平，均會有人超出上限，他又指2人家庭收入限額少於2萬港元，可能很多人覺得偏低，但已高於統計處2人家庭入息中位數，他承認基層難以負擔私樓，未來希望盡快找到土地增加供應。

政府今年1月時提出成立小組研究租金管制，唐指小組由運房局負責，正密鑼緊鼓籌備，希望盡快獲立法會撥款進行相關顧問研究，期望今年年中可以盡快展開工作，預計報告要1年時間完成。