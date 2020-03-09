香港快運突取消福崗回港航班　乘客斥「被賣豬仔」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下的香港快運航空被批「賣乘客豬仔」。有11名港人上周六(7日)乘快運航班前往日本福崗，上機時獲地勤確認「有機去就有機返」，惟出發後翌日(8日)接獲快運電郵通知，指其周五(13日)的回程航班取消，亦聯絡不上快運改機票，需冒坐14日「疫監」的風險，考慮經台灣或泰國轉飛回港。

市民鄭女士一行11人，上周六(7日)乘搭香港快運編號UO668航班由香港前往福崗，打算在當地旅遊7日，她稱因為看到有新聞指，日本收緊限制對香港居民的入境安排，於是在出發前以電郵方式聯絡香港快運查詢其航班情況，當時獲回覆指示留意香港快運官網公布的最新消息，而她在出發當日亦向地勤查詢回程航班會否受到影響，她稱當時地勤回覆「有機去就有機返」，於是安心如常出發。

然而翌日晚上11時許，鄭女士收到香港快運的電郵，通知其已購買機票，原定於周五由福崗返港的編號UO668航班被取消，香港快運可安排她們免費更改機票出發日期、更改航線但需補機票差價，或全數退款。惟鄭女士稱，在當地致電香港快運提供的熱線沒有人接聽，而在香港的親人幫忙致電亦遇到同樣情況，令她感到十分傍惶無助，「好似賣我哋豬仔咁，拍拍屁股就走咗去，咩電話都無人接，電郵又唔覆，丟低我哋好似孤兒仔咁無人理」。

鄭女士批評香港快運的處理手法不負責任，她稱同行的11人中有部分人需要回港上班，面對未能接觸香港快運更改機票，她查詢過其他航空公司是否仍有機位，但發現全日空航空公司於周五由福崗飛香港的直航航班，機票每張連稅索價近1萬港元，「我哋11個人，要10幾萬(港元)，點畀得起？」她惟有查詢其他需要轉飛的航班返港，例如經台灣或泰國轉飛香港，但由於台灣及泰國均宣布對香港居民實施入境限制，所以她擔心前往當地轉機可能要被罰坐14天「疫監」。

東網正向香港快運查詢事件。根據快運官網公布，鑑於日本政府推行強制檢疫措施及更改旅遊簽證的政策，由本月9日至31日，除了往來東京(成田)及大阪以外的日本航班將會取消，而往來東京(成田)及大阪的航班亦由本月13日至31日期間暫停營運。快運會向由本月5日晚上10時至31日期間往來香港及日本的受影響旅客，提供免費更改1次機票出發日期、更改航線但需補差價，或全數退款。