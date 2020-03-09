洪水橋新垃圾站8層變6層　區會轟食署發夢通過暫停動議

政府計劃於2020年第一季把「洪水橋新垃圾站大樓」呈上立法會工務小組審議及申請撥款，惟大樓的相關設計沒有進行公眾諮詢，元朗區議會環境、氣候變化及漁農業委員會今日(9日)在全數贊成下，通過要求食物環境衞生署暫停新垃圾站項目的動議。

其實有關興建新垃圾站的方案，已於去年3月在上屆區議會的環境改善委員會獲得一致通過。然而，現屆環境、氣候變化及漁農業委員會認為，新垃圾站自去年4月公布初步設計圖後，一直沒有回應社會訴求，在大樓增設垃圾站及回收中心以外的公共空間，又拒絕就大樓設計進行公眾諮詢，故要求相關政府部門到委員會解釋。

根據新垃圾站現時公布的設計，是一棟樓高6層的建築物。就此，多名區議會質問食環署為何不善用土地，把最高可建8層的新垃圾站設計成只有6層，更有區議員直批該設計「唔完美唔完善」。對於最高可建8層的說法獲規劃處代表確認，而食環署代表則指，去年討論有關方案時，署方獲得的指示是最多可建6層，而署方亦期望能盡快落成項目，「希望大家妥協，接受不完美」。

區議員陳樹暉直斥，去年已有文件清晰指出新垃圾站最高可建8層，惟署方「懶理」。至於委員會主席梁德明亦暗嘲食環署「如夢初醒」，至今才知悉新垃圾站可建8層。也有區議員追問，署方可否提交相對詳細的設計圖則參閱，同時會否考慮收回現時設計，重新就大樓設計進行公眾諮詢，不要急於一時向工務小組申請撥款。

食環署代表亦「企硬」表示，由於方案已於去年3月獲通過，加上新垃圾站現址的垃圾站已非常殘舊，亦不時收到環境污染投訴，加上要安置署方職員辦公地方需要，現階段不打算收回方案。

委員會最後提出3項動議，分別是要求食環署暫停「洪水橋新垃圾站」設計方案、反對該方案及譴責去屆委員會倉卒支持方案，所有動議在全數贊成下獲通過。