政Whats噏：市民踩場鬧李文浩「走狗」　雙方互罵推撞

深水埗區議員李文浩日前喺佢嘅議員辦事處外胋出「藍絲與狗不得內進」嘅通告後，連續3日有市民到議辦踩場抗議。10多名市民今日(9日)到李嘅議辦外示威，初時雙方隔着門互罵，其後有市民推開玻璃欲衝入內，即時出現互擲物件同推撞，其後喺混亂中更有人跌倒。

到議辦踩場嘅市民高舉印有李嘅頭像同寫上「入職發假誓，人渣區議員」字樣嘅字牌，隔着議辦玻璃門互罵。李揸拄咪強調冇違反宣誓，因為區議員唔使宣誓，又指上門抗議嘅人可以講，但唔可以破壞、襲擊辦事處嘅職員同騷擾附近嘅人，又話「你哋(在場抗議嘅市民)要感恩，你哋要多謝我哋，因為我李文浩，你哋先有工開，有得收錢，我先係你哋嘅衣食父母」，又話若果佢哋被拘捕，佢哋所屬嘅建制派政黨唔會請律師幫佢哋。

其後，有市民衝開玻璃，雙方即出現推撞同丟擲物品，場面極度混亂，經過一番擾攘後，示威者一度離開，但其中一名男示威者轉身向李表明，自己係中國人，係咪可以入議辦，但李同職員講明中國人可以入，但唔歡迎佢同藍絲。講講下，有人跌咗物件落地，混亂間，該名男示威者跌倒，雙方又發生爭拗。

李不停話議辦係自資嘅私人地方，冇攞區議會錢，講明藍絲與狗不得進，叫班示威者離開，當時示威者亦陸續乘搭電梯離去。此時，有警員到場了解情況，李嘅職員聲稱受傷。警方則表示初步將事件列為刑事毀壞及普通襲擊處理。