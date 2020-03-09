政府無視龐大財赤死不放棄　明日大嶼料年底展開前期研究

港府面對明年近1400億港元財赤，仍死不放棄兼強推造價高達6000多億港元的「明日大嶼」填海計劃，並將向立法會申領5.5億港元撥款作中部水域人工島前期研究。土木工程拓展署最新估計，如獲立法會財委會批准撥款，今年第4季將展開研究，預期2024年第2季完成，研究將包括檢視不同的運輸基建連接方案如合適的接駁點，並探討這些方案對附近和地區交通的影響，以及建議相應的緩解措施。

發展局去年3月公布，明日大嶼工程造價估算約高達6240億港元，包括交椅洲1000公頃的人工島、龍鼓灘、欣澳填海，還有相關基建、鐵路及道路的初步粗略成本估計，及後亦向多個區議會介紹計劃。

土拓署指，將向立法會財務委員會申請中部水域人工島相關研究撥款，取得撥款後便會展開研究，訂定填海範圍、土地用途，以及其技術可行性，包括制訂詳細土地用途方案，為相關的工程進行初步設計，並就制訂發展方案進行法定的環境影響評估。

運輸基礎設施方面，當局計劃就連接香港島、中部水域人工島、大嶼山和屯門沿海地帶的優先道路和鐵路，以及為較遠期道路和鐵路進行區域性運輸研究。另會針對氣候變化，在研究中妥善處理相關風險，制訂合適的設計方案。