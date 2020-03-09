新增1宗新冠肺炎個案　患者為確診男商人的司機

香港的新冠肺炎個案持續上升，今日(9日)再新增1宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第116宗個案為44歲男子，他是第106宗個案、即56歲的印度籍男病人的司機，兩人亦同住，患者於本月4日到機場接該僱主回家，翌日(5日)亦接他去醫院求診，他本人6日已入住檢疫中心，8日發燒並入住律敦治醫院，至今日確診。現時香港確診病例增至116宗，包括1宗疑似個案。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，過去24小時收到40宗懷疑個案，109人仍留院隔離，過去24小時多1人死亡，為第99宗個案患者，病人是76歲女子，退休人士，有糖尿病及高血壓，她入院後於本月1日獲處方3種抗病毒藥，至本月3日出現血含氧量急跌的情況，院方加大血含氧量後仍無改善，患者被轉入深切治療部治療，需插喉及使用呼吸機，至昨日(8日)下午5時13分不幸離世。而昨日再有1人出院，為第69宗個案患者，至今59人康復出院，確診個案中1人危殆，為第89號個案病人，另有2人嚴重。

另外，昨日確診的第115宗個案，即居於元朗原築1座、屬印度旅行團爆發群組的59歲女病人，其家中狗隻亦需送往檢疫。至於早前確診的唯一一名警員，即曾出席同袍退休飯局、居於油塘油美苑潤美閣的48歲男警，今日出院。