秘捐案黎智英李卓人獲放生　學者轟廉署冇認真做促重查

壹傳媒黎智英涉及多宗案件，包括在2012年至2014年間向多名民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元。廉政公署於2016年落案起訴前議員梁國雄一項公職人員行為失當罪，但決定不起訴黎智英、前議員李卓人等多名民主派人士。

執業大律師龔靜儀稱，警方最近拘捕黎智英時沒收黎的手機，若在手機內發現新線索，廉署應重新審視案件。她又稱雖然廉署沒有必要向公眾交代調查結果，同時廉署背後搜集多少證據公眾亦無從而知，但本次事件備受社會各界關注，望廉署可以提高透明度。另外，她表示此案牽涉不少在社會上有身份、地位的人士，促請廉署有足夠證據就應盡快起訴相關人士，否則市民只會認為法律並不公道。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指，法治精神是用同一把尺衡量同類型案件，理應杜絕不公。她指本次涉及黎智英的「黑金事件」中只有一人遭起訴，將會引起市民質疑多人涉案但只有一人被起訴，是否做法不公。她又指廉署應重新檢視案件是否有遺漏之處，重申法治不應因人背景而異。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，廉署不應放生黎智英、李卓人等人，反指應「一視同仁、全部都告」。他指當年李卓人將部分捐款存入私人戶口，質疑李已經接受私人利益，批評廉署對此解釋不充分、毫無說服力，未能釋除公眾疑慮。他又質疑廉署「冇認真做」，要求廉署重新調查、撥亂反正。

陳表示，廉署應盡力搜集資料，如有新證據亦應重啟調查，否則公眾會認為黎智英及多名泛民人士有「司法特權」，又質疑當年是否證據不足，重申「全部都要告」！

議員葛珮帆指，不少市民及團體曾到廉署請願及報案，證明社會已有公論。她質疑廉署收到舉報後，有否採取實際行動，又形容廉署平日將「打大老虎」掛在口邊，反問今次是否「老虎太大唔打得」。此外，她指廉署應徹查此案，要求廉署制裁黎智英及李卓人等泛民人士，以及將違法者繩之於法。