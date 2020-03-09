財會開會前約1小時交文件　議員轟政府做法荒謬

立法會財務委員會今午(9日)召開會議，繼續審議涉款逾223.5億港元的基本工程儲備基金撥款，合共逾萬個小型工程，當中包括政府在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心和八鄉少年警訊永久活動中心增建檢疫中心的工程撥款。有議員批評，政府在開會前約1個多小時才向議員提交文件的做法荒謬，而且是來得太遲。

在近月的工務小組和財會會議中審議的基本工程儲備基金撥款時，多名議員均要求政府提交有關增建檢疫中心的資料，但政府於今午才提交文件。議員朱凱迪表示，有工程界朋友指，需要花兩天時間才能就工程作估算，批評政府在開會前1個半小時才提交文件，直斥做法荒謬。議員姚思榮則指，政府曾指會在竹篙灣加建檢疫中心，關注政府會在何時決定加建。

另外，部分增建檢疫中心的撥款是由獎券基金撥款，議員邵家臻關注，政府何時諮詢獎券基金委員會通過撥款；議員鄭松泰則指出，獎券基金的用途並非增建檢疫中心，關注未來檢疫中心會否變作過渡性房屋，同時亦質疑為何政府在提交文件時，未有顯示實驗室品質證明和排水系統等文件。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱則表示，政府今年2月上旬提出申請，並很快獲批准。她指出，按政府獎券條例，財政司司長可使用獎券基金的款項，支持行政長官在諮詢社會意見後所批准的項目，其中1個分項是營舍和宿舍，與今次檢疫中心項目的性質相符。