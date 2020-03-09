西鐵錦上路站旁擬建21座公營房屋　料2023年動工

公營房屋供不應求，房屋署擬於西鐵錦上路站以南3幅土地發展公營房屋，該3幅土地總地盤面積多達14.2公頃，合共可興建21座、樓高約17層的樓宇，提供9000個單位，預計可容納人口約25,200人。擬建的公營房屋工程，預計將於2023年分階段展開，並於2026年開始分階段落成。

房屋署指，項目涉及3個地盤，根據《錦田南分區計劃大綱核准圖編號S/YL-KTS/15》，西鐵錦上路站以南的用地，相關土地屬於「住宅(甲類)」用途，擬作為公營房屋發展。

第1號地盤位於河背水道及東匯路交界，地盤面積約5.8公頃，擬興建9座樓宇，共提供約3700個公營房屋單位；第4a號地盤面積同為5.8公頃，擬建8座樓宇，位於錦莆路及東匯路交界，共提供約3750個公屋單位；第6號地盤面積較小，只有2.6公頃，擬建4座樓宇，提供共約1550個單位。

房屋署計劃為項目提供籃球場、羽毛球場、乒乓球枱、綠化休憩設施及兒童遊樂場、私家車位合共370個，另擬提供售賣濕貨、新鮮糧油店舖、零售設施、幼稚園及屋邨管理設施。