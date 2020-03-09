17歲男生涉火燒櫃員機　獲准9萬港元保釋

今年2月香港仔華富商場內中國銀行3部櫃員機遭人縱火破壞，警方事後分別拘捕一名16歲及17歲學生。其中還押的17歲男生今(9日)申請保釋覆核，案件在屯門法院處理。裁判官最終批准他以3萬港元，及父母各人事3萬港元保釋，期間須遵守到警署報到及不得離港等條件。

被告劉偉昊，被控於今年2月12日在香港仔華富商場地下22號鋪的中國銀行(香港)有限公司，無合法辯解而用火摧毁屬於中銀香港的一部自動櫃員機、一部存款機及一部支票存入機，意圖摧毁該財產或罔顧該財產是否會被摧毁。

另外，去年有網民發起在中環遮打花園集會後遊行到美國駐港總領事館，要求美國國會通過《香港人權與民主法案》，一名聽力有問題的52歲家庭主婦路經花園道的警方封鎖線，因不獲警員放行而與警員爭執，她涉嫌推撞警員肩膊，被控一項襲警罪，案件今在屯門法院提堂。

法庭今日安排了手語翻譯，被告暫時毋須答辯，案件押後至4月27日再訊，期間以待辯方索取文件，屆時並將一併處理有關匿名令的申請，被告獲准以2000港元保釋，須遵守不得離港等條件。案情指，家庭主婦杜娟娟被控去年9月8日在中環纜車里與花園道交界襲擊執行職責的警務人員，即警員X。