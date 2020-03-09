轟檢疫措施存漏洞　學者憂印度日本帶菌者「自由行」

全球各地爆發新冠肺炎，但港府只是選擇性要求來自南韓、意大利某些地區的人士接受強制檢疫，對同樣爆發疫情的日本視而不見。近月有到過印度的港人更出現群組感染，港府至今亦未有向印度發出旅遊警示，甚或要求從該國來港的旅客隔離。有學者批評港府的防疫措施存有漏洞，特別是南亞社群交往頻繁，建議加強防疫，收緊入境隔離限制，「唔可以做啲唔做啲」，促政府劃一要求所有來自上述疫區的入境人士，全部要接受隔離。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，衞生署在衡量是否要求到過印度的入境者接受隔離時，不應只看當地的確診數字，亦要考慮有港人到當地旅遊後確診，以及香港有很多南亞人聚居等因素，以免疫情傳播，所謂「唔怕一萬，最怕萬一」。

他認為港府的防疫政策明顯存有漏洞，相比起外國是將來自某國家，如南韓、意大利的旅客強制隔離，香港只要求來自上述國家某些省市的旅客才需要隔離，在執行上實難以確定該些旅客是否到過指定的地區，監察上會出現漏洞。

被問及要否調整外國旅客的入境限制，尤其是印度及日本，衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，留意到外地輸入個案有增加，政府會檢視各國措施再作決定，包括加強入境監察，若有新措施會盡快公布。

旅議業議會表示，目前大部分有組團去印度的旅行社，本月已暫停相關旅團。另有旅行社向東網表示，農曆年曾有印度團出發，但之後已暫停。