因文件簽訂延遲　治療新冠肺炎藥物最快下周臨床試驗

Gilead藥廠確認香港將參與瑞德西韋臨床試驗，惟文件簽訂有延遲或要延至下周開展。

新冠肺炎持續肆虐，醫院管理局原本最快於本周，在公立醫院開展新冠肺炎治療新藥「瑞德西韋」(Remdesivir)的臨床試驗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，由於文件簽訂上有延遲，首批研究藥物最快於下周一(16日)由新加坡運抵香港，即有關的藥物臨床試驗或要延至下周才能開展。

香港醫院藥劑師學會表示，與香港Gilead藥廠確認後，香港將參與3個由該藥廠展開有關瑞德西韋(Remdesivir)抗病毒藥物的臨床試驗，該3個臨床試驗分為「公開標籤」和「雙盲」研究兩類，參與醫院包括醫管局7大聯網的龍頭醫院，當中「公開標籤」臨床試驗醫院包括有瑪麗醫院、威爾斯醫院、瑪嘉烈醫院；而「雙盲」臨床試驗醫院包括聯合醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院及東區醫院。

當中「公開標籤」分2個臨床試驗，第一個試驗連同其他國家及地區，將合共招收病人數目約400人；第二個試驗會評估瑞德西韋在中度病情感染病人的安全性和抗病毒效能等，試驗合共招收約600個病人，研究預計於今年5月完成。

至於「雙盲」研究詳情將稍後公布，第一批瑞德西韋試驗藥物將會在下周一由新加坡運送到香港，預計公開標籤臨床試驗則將在下周開始。