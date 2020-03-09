蕭若元財務公司惹官非　股東入稟禁發新股

蕭若元擔任董事會主席的創業板上市公司易還財務投資有限公司，近期發生股東爭拗。一名聲稱於去年11月購入公司約10%股份的人士，於上星期向高院原訟庭入稟，要求法庭下令禁制蕭若元及公司董事局其他成員，為公司發行新股並向一間證券公司配售股份，及阻礙她行使股東權利。

本案原告白鈺，被告分別為易還財務投資有限公司、其主席蕭若元、執行董事蕭若虹、以及獨立非執行董事李勤輝、邵志堯及何肇竟。原告在其原訴傳票表示，請求法庭頒發禁制令，禁止被告履行一份於今年2月25日訂立的配股協議，向財華證券有限公司配售4350萬股易還財務投資的股份。

此外，原告亦要求禁制被告履行去年12月5日公司周年大會其中一項議決，即授權董事局發行價值不超過股本20%的新股。原告也同時要求法庭禁止董事局，干預她行使股東的權利。

據港交所資料，原告在去年11月，向另一位人士購入了易還財務投資2609萬股，佔公司超過11%股權。不過公司方面認為有關股份交易無效，早前已提出訴訟，要求法庭裁定原告只是以受託人身份代原賣方持有股份。