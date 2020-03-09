抗疫消毒品搶購潮減退　藥房難敵貴租現結業危機

一場新冠肺炎令全港市民掀起抗疫用品搶購潮，惟市民「搶飽」後令藥房界在貨品來貨價及舖租持續高企下，卻迎來結業危機。有旺角藥房東主直言顧客人流銳減9成，收入難抵舖租，憂心行內出現結業潮，「搵唔到錢交租仲唔結業咩！」

藥房東主陳先生的店內貨品以抗疫用品如口罩及消毒液等居多，來自印尼的50個裝口罩一盒售約230港元，他直言售出每盒利潤不足20港元，只因來貨價自疫情爆發至今貴足5倍，「個個以為我哋賣到發晒達，其實係利潤少仲要日日畀人鬧！」他指約300呎店舖月租約50萬港元，惟他形容近期近乎「零遊客」到訪，生意慘淡，只好考慮月內結業，「搵埋都冇錢交租，恐怕成條街藥房都差不多要結業㗎喇！」

另一藥房東主方先生同樣苦訴市道太差，顧客人流下跌近9成，故趁店舖租約下月完結，打算不再續約，「仲續約做咩？租約到期就唔開喇。」方指早前最高峰可以一日售出最多200盒口罩，認為如今抗疫用品搶購潮已消退，「幾乎家家都有(抗疫用品)！」他稱目前開店以散貨為主，不擔心店內售出的抗疫用品會滯銷，只因本身入貨數量亦不多。