政Whats噏：發言被指離題　尹兆堅嬲到衝出主席台

議員經常喺立法會會議就唔同範疇進行提問，但有時會被主席批評離題。喺今午(9日)嘅財務委員會上，明明審議緊基本工程儲備基金撥款，點知有唔少民主派議員都提到去年7月21日元朗無差別襲擊事件，其中議員尹兆堅仲被財委會主席陳健波指佢離題，搞到官員都冇得答，而尹仲嬲到衝出主席台添。

基本工程儲備基金嘅撥款當中，有部分係涉及翻新警署報案室撥款，唔少民主派議員就追問返去年7月21日嘅事件，當中尹兆堅發言時就表明係問關於報案室翻新工程，不過又問去年7月21日當日，到底有幾多市民去元朗警署報案室報案，同埋做法有冇違反警例。

但尹兆堅一問完，陳健波隨即就反問佢覺得同財務建議相唔相關？尹就反駁話係講緊值唔值得審批撥款，又話之前一路都有問到，而相關嘅政府官員亦一路有回應。不過陳就一於少理，話認為唔相關，所以唔畀官員回應。尹兆堅就即刻衝出主席台前，要求要畀官員回應，仲鬧爆陳偏幫警察幫到出晒面，但陳就堅持話唔係財務建議，所以唔畀官員答，仲要求尹返埋位，否則趕佢出去。

尹兆堅嘅黨友林卓廷之後就話，依家報案室好多時都閂咗，關注翻新後會「門常開定門常關」。尹後來批評陳健波點解畀林問，但唔畀佢問，仲質疑「係咪我好恰啲？」尹解釋話因為警方表現不滯，所以關注警方會唔會再咁做。而陳健波就話尹發問技巧唔好，仲叫佢請教返林。點知尹嘅怒火冇平息到，仲鬧爆對方離譜、雙重標準，而林就話自己係學習尹去發問，質疑陳冇聽到尹嘅發言。不過陳健波就似乎好堅持，話自己已經裁決咗，唔會再檢討喎。