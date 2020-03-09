美股道指曾冧逾2000點　觸及熔斷機制暫停交易15分鐘

新冠肺炎在各地大爆發之際，產油國掀起「價格戰」，兩隻黑天鵝觸發環球股市出現恐慌性拋售。美股道指周一早段狂瀉1838點，報24,026點，納指大插616點，報7959點。標指報2764點，跌208點或7.00%，觸發美股停市。惟恢復交易後，跌勢未止，道指一度挫逾2000點至低見23,818點；標指挫209點或7.05%，報2,762點；納指報7,995點，跌579點或6.76%。另港股期指夜市再跌276點，至24,574點，低水466點，低見24,550點。

今次冧市觸發美股的交易限制和停市機。現時紐交所的停市機制在1987年股災後建立，當標指在下午3時25分前跌逾7%，將暫停交易15分鐘，若之後瀉超過13%，再停止交易15分鐘，若交易日內任何時間跌幅達兩成，全日餘下交易時間將終止。

至於芝加哥商品交易所的美股期貨，在周一亞洲時段曾瀉5%，觸及限制交易的門檻，期貨合約不能以更低的價格交易，而上次出現這情況是2016年11月8日特朗普當選美國總統後。

美股今輪牛市始於11年前，上月見頂後極速回落，令這個歷來最長的牛市岌岌可危。統計顯示，若標指於4月1日前自高位回落20%，將創歷來最快的熊市，即打破1929年大蕭條，股市由「牛變熊」所需的42天紀錄。