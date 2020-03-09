疫情無了期口罩長伴　市民斥政府防疫差到不得了

新冠肺炎肆虐全球，至今仍未受控，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(9日)再指疫症不會完結，認為要直至大部分人受感染，獲天然免疫抗體後，疫情才會開始紓緩。不少市民對於未來疫情「長伴左右」大感無奈，並批評政府防疫無力，難助市民抗疫，慨嘆生計大受影響。

市民陳先生對此表示無奈，直言往後生活只能順其自然，個人衞生方面「防得就防」。擔任裝修工人的他表示，疫情爆發後生意銳減一半，直斥政府協助市民抗疫方面的表現「差到不得了」，「即使每人派發1萬蚊都要等到出年先有，出年人都冇命啦」。他認為政府應該針對各行各業推出針對性協助措施，保障市民生計及市道。

韓先生則指，每天戴口罩感到相當「局促」，但面對疫情唯有日日繼續保持清潔及加強個人防護，「用多啲消毒紙巾，帶多幾個口罩出門口」；任職餐飲業的他本身有儲錢打算開食店，如今眼見市道低迷，打算趁低價出手「搏一搏」，「有諗過搵平租舖面開舖，想趁呢個機會翻身」。

至於任職醫護人員的羅小姐表示已經習慣戴口罩出門，她留意到社會氣氛備受疫情影響，工作壓力亦有所增加，唯有勸勉自己疏導及管理情緒，保持開朗，「我哋只可以正面態度去面對，否則對事情冇幫助」。