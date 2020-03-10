內地新冠肺炎病例維持約8萬宗　餐飲業恢復堂食服務

新冠肺炎疫情持續惡化，全球已有逾百個國家及地區淪陷，確診病例超過11萬宗；截至周二（10日）凌晨，內地確診個案維持約8萬宗，增至3119人病亡；另累計有逾5.8萬人康復出院，疑似病例已降至不足420多宗。疫情呈現降溫之際，多地餐飲業亦重新開放，部分恢復堂食服務，惟要求顧客單獨就坐、保持適當間距。

繼廣東廣州市政府在上月開放市內11區恢復堂食後，其地省市亦陸續放寬限制。在陝西咸陽市，有餐廳要求顧客保持距離，有情侶需分桌而食。四川眉山亦有火鍋店恢復營業，市民需在店門排隊測量體溫，貼上「體溫已測」的合格貼紙方可進店；而食客在等待上菜期間，亦不忘戴着口罩。

此外，國家郵政局周一（9日）表示，郵政速遞近300萬人復工，復工率達92.5%；當局目標在本月中，湖北外的地區產能恢復正常。在北京，有速遞員將積存已久的貨物，攤放在屋苑停車場，分發給居民。而在山西太原，教育部門採用速遞寄送的方式，為40萬名中、小學生發放新學期的教材；學生們戴着口罩落區，從速遞員手中簽收新書。