南亞聚居地烏煙瘴氣　針筒遍地尿臭撲鼻

新冠肺炎疫情持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前預測疫情「唔會完」，要留意本港南亞人士聚居地方有否感染情況。深水埗是包括南亞人士的少數族裔聚居點，隨時成播疫溫床。有議員指該區區內衞生環境並不理想，而政府向少數族裔人士提供的防疫資訊亦較少，促請當局加強特定防疫宣傳，避免出現症疫漏洞。

本報曾報道深水埗等地區的南亞村情況，部分南亞村南亞人及露宿者聚集，區內木屋僭建問題嚴重，且堆放大量雜物，如梳化、電線、帆布及水桶等，周遭亦滿布垃圾及食物殘渣，惹來大量蒼蠅，由於有人隨地大小二便，行人路過即被尿臭味撲鼻而至，甚至見到滿地針筒，衞生環境極其惡劣，情況堪憂。新冠肺炎疫情肆虐下，隨時變播疫溫床。

議員葛珮帆表示，新冠肺炎疫情擴散，港人由擔心從內地傳入變成恐懼由外地傳入，而部分國家防疫意識相對較弱，檢測措施亦較少，爆發危機較大。葛又認同專家提出要加強監察本地南亞人士聚居地防疫工作的建議，並指本港衞生情況並不理想，部分地點特別是油尖旺區及深水埗區，人煙稠密，老鼠出沒，而少數族裔大多聚集在深水埗區，加上因風俗習慣不同，他們平時的社交往來亦較多身體接觸，與南亞親友交往時或會有較多親密接觸，加上資訊不足，擔心他們受感染機會大。

議員鄭泳舜認為政府要「做多啲工夫」，因目前防疫資訊較偏重本地宣傳，少數族裔得到的資源及資訊則較為缺乏，故當局應增加少數族裔防疫資訊及教育。