大型聚餐風險激增　隨時現新爆發組群

在疫情期間大型聚餐，容易令病毒隨飛沫經食物傳播，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，現時確診個案中已有「超級組群傳播」，如外傭經聚餐受感染和傳播病毒，隨時成為最新爆發組群。僱主團體指勞工處曾發出新聞公告，鼓勵外傭休息日留在家中，但僱主如誤導外傭假日留家工作則屬犯法。

曾表示，目前有多個傳染組群是經聚餐傳播病毒，「聚餐會除下口罩及傾談，又會分享食物，係極容易傳播同感染病毒嘅途徑，所以外傭同其他香港人一樣，應該減少出席呢類型活動。」曾又指，新冠肺炎平均只會傳染兩至三人，若感染數量超過一倍可界定為超級組群傳播，如早前「打邊爐家族」、北角酒樓家庭聚餐及有處理齋菜的北角「佛堂群組」，均屬超級組群傳播例子。

「無論係咩情況，僱主都唔可以強行唔畀外傭於休息日外出，甚至唔畀佢放假。」香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，法例上如僱主與外傭雙方皆同意，僱主可以金錢代替外傭休息日，但如果僱主是以勞工處的公告為由，單方面強行要求外傭在休息日工作，則有機會違反法例，一經定罪最高可罰款五萬元。