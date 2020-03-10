東方日報A1：議員促港府打破官僚　提升外傭及少數族裔防疫意識

港府防疫漏洞，「外來人」異鄉播毒。新冠肺炎肆虐，至少有三名外籍傭工確診感染，但周末仍有大批外傭聚集，不少人脫下口罩分享及售賣食物，密集人群令傳播病毒風險大增，有僱主團體更擔心病毒會隨之「融入家中」。再加上在港的南亞裔人士防疫意識不足，僭建橋底南亞村烏煙瘴氣，甚至滿地針筒，令人擔心成為社區噩夢。議員批評政府過於官僚，促請於更多渠道發放防疫資訊，否則疫情分分鐘從「外」引入大爆發。

現時本港有約四十萬名外傭，每逢周日都聚會，即使在疫情期間，記者連續多個周日下午到外傭熱門聚腳點巡視，發現仍有大批外傭聚在一起，大部分人坐下一段時間後或要進食時便脫下口罩，之後長時間未有戴上。有外傭表示，即使最近有同鄉確診新冠肺炎，她們普遍不太擔心病毒會於圈內蔓延。

上月首宗外傭確診後的周日，在中環遮打道一帶外傭如常「開餐」，有三名外傭徒手分享一盒炸雞，進食時其中一名外傭飛沫沾上食物，食物再被另外一名外傭進食，一旦當中有人受感染，病毒恐隨即擴散。在遮打花園內有無戴口罩的外傭擺賣，其中十多條香腸則只放在膠籃裏，暴露於空氣中，分分鐘沾上途人或叫賣外傭的飛沫。

日前再有外傭確診，中環大會堂對出仍有大批外傭席地而坐，大部分人沒有戴上口罩。有外傭為同鄉化妝，亦有女傭替一名男子按摩，均在「無罩」下近距離接觸。沿大會堂至皇后像廣場一帶，超過二十檔南亞小販無牌販賣，兜售衣物及手機配件等，惟巡經的食環署人員僅作勸喻卻未有檢控。小販在該署人員離開後仍繼續「開檔」，不少人沒有戴上口罩零防疫，密集的販賣活動，恐淪社區播毒。

在維多利亞公園更有外傭明火煮食開「熟食檔」收取金錢，涉嫌無牌販賣熟食，惟記者逗留半天，卻未見附近有食環署人員執勤；在公園內的草地，一批外傭在草地上練功，只有數人戴口罩。草地上紮營超過四十個，營與營之間相距極近，有外傭與同鄉坐在帳篷內談天說地、口沫橫飛，全部都沒有戴上口罩。

「好多外傭仲會出去聚會，政府用錯咗宣傳方法。」香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，勞工處雖不時發放防疫資訊予不同國籍的外傭，惟她們大多只會留意其國籍的領事館發布資訊，政府應與領事館合作，由領事館發放防疫訊息方為有效。她又提到外傭無牌出售自製食物在疫情肆虐期間尤其危險，食環署應盡快處理。

「唔可以上網貼吓文就當做咗宣傳，要啲資訊真係傳到畀人先得。」議員柯創盛指，政府部門習慣各自於官方網頁公布資訊，惟此慣常做法明顯不適用於言語及文化有差異的外傭，政府應打破官僚制度，盡快提升外傭的防疫意識。他擔心外傭受感染會擴散到服務的家庭，容易社區爆發。

衞生署發言人表示，衞生防護中心會繼續努力為少數族裔人士提供及時的抗疫資訊，並呼籲市民配合政府各項疫情防控工作，減少社交接觸。食環署回覆指，一直關注中、上環一帶於公眾假期無牌販賣情況，並派員在上址加強巡邏和執法，如發現有人進行無牌販賣活動，會採取執法行動。

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