網民熱話：硬頸爸戴兒童口罩　霸氣護士斥「攞個仔條命較飛？」

有港爸戴着兒童口罩到診所求診，結果惹來一場小風波。

口罩短缺，重用又或使用不合規格口罩大有人在。近日有診所護士就在網上貼文分享，指一對父子到診所求診，護士發現父親戴上兒童口罩，於是送上新口罩勸喻該名父親更換，惟對方卻諸多推搪，最後同事施以激將法，才成功令這名硬頸父親屈服。

該名診所護士在Facebook專頁「診所低能奇觀」貼文分享這次經歷，貼文指該名父親帶同兒子到診所登記處登記，期間事主發現該名父親「臉大大，但口罩特別細」，似是兒童口罩，於是問對方，「先生，你個口罩同你個仔同款？」這名父親顯得有點尷尬，「係呀，我個仔㗎」。事主於是建議對方使用成人口罩，但他解釋，「我得呢啲（口罩）」，甚至承認重用兒子的口罩。

診所另一名護士聞言亦看不過眼，手持一個成人口罩走到對方面前說：「換咗佢啦」，但他未有理會。已經「燥燥哋」的護士加強語氣說，「換咗佢啦！呢度診所嚟㗎，換啦」。但對方繼續「企硬」唔換。

最後該名護士施以激將法，「你呢頭帶個仔嚟睇醫生，嗰頭呢度啲人病你又病，你攞個仔條命嚟較飛呀？」終令對方啞口無言，乖乖更換口罩。

網民看過貼文後，一方面狠批這名父親「一個累全家」，但亦讚賞施以激將法的護士，直指她行為「好有愛」、「人間有情」、「口硬心軟」。

網民有話說：

Wan Hei Kim：港女好惡，但又心地善良！

May Tse：大聲唔代表唔係好人

Cody Lee：香港人真係好慘，明顯係買唔到平口罩又唔捨得買海鮮價

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