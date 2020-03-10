政府擬日內公布更多入境限制　盡快再安排包機往湖北

新冠肺炎疫情蔓延至全球多國，港府暫時只向曾前往意大利3個地區、南韓及伊朗的旅客實施強制檢疫措施。政府今日(10日)表示，國際疫情急速變化，焦點在本月已由內地轉為其他地方，政府會考慮不同國家地區的感染人數及分布地區、確診個案增加速度、當地監控措施，以及香港與當地來往的頻密程度進行風險評估。政府將爭取於今日內知會相關國家總領事，並公布更多入境限制措施。

政府又指，所有鑽石公主號返港居民已離開駿洋邨檢疫中心，當中9人確診，仍有1人屬疑似個案。而從湖北乘搭包機返港的有469人，全部人亦已入住駿洋邨接受檢疫，其中431名願接受病毒測試的人士中，有1人呈陽性確診。政府稱，會盡快公布第二批包機，安排其他在武漢或周邊地區的港人，特別是有迫切需要的人士返港，在未成行前，駐武漢辦會繼續協助他們。

政府強調，湖北目前仍是嚴控地區，仍未恢復公共交通，每次包機安排都需慎密計劃，例如要安排車輛進入小區接載居民往機場，因此暫時不可公布何時能成行。政府又稱，即使檢疫中心暫時較充裕，但同時間不能用盡所有單位作檢疫。