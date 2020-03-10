9人涉違檢疫令得2人被控　陳肇始否認措施如虛設

香港錄得逾百宗新冠肺炎確診個案，當中3人死亡，有60人已出院。立法會衞生事務委員會今(10日)討論香港防控措施，有議員批評強制家居隔離措施形同虛設，部分人即使正接受家居隔離，但仍會外出。食物及衞生局局長陳肇始指，措施要求相關人士自律，政府亦會派人巡查，至今已巡查逾5000次，已檢控2名人士，並正就7名疑似違規人士搜集證據，將計劃作出檢控。

政府文件顯示，截至本月8日，共有23,552人因在到港當日之前的14日期間曾在內地逗留而須接受強制檢疫，當中約2萬多人屬香港居民，3396人屬非香港居民。陳肇始在會上否認措施形同虛設，因紀律部隊已巡查5000多次。

議員葛珮帆則指，學校將於下月復課，關注港府有否採購兒童口罩，以及會否向所有學童提供口罩。政府物流服務署副署長鄧婉雯指，該署多管齊下購買口罩，當中包括普通尺寸及較細的尺寸，但未有回應是否屬兒童口罩。教育局首席教育主任(特別職務)陳展桓則指，該局有向學校了解口罩存量，部分學校因流感已存有一定數量口罩，有學校亦向不同地區訂購兒童口罩。該局會考慮口罩供應及專家意見，再構思如何復課。

另外，政府早前派包機到武漢接回400多名滯留港人，議員葉建源指至今仍有2000多名港人滯留湖北，已滯留超過1個月，包括多名幼稚園及小學學童，關注政府有何後續行動。政制及內地事務局首席助理秘書長陳敏茵回應指，上星期已接載460多名滯留港人返港，379人來自武漢，另有90人來自其他地區而有特別需要，部分是今屆文憑試考生。她指，政府希望盡快公布下一班包機的詳情，會繼續與湖北省政府溝通，研究如何分批接回在不同地區的港人，駐武漢辦人員會加強與當地港人聯絡。

前線醫護壓力因香港確診個案不斷出現而大增，議員李國麟批評，醫院管理局8次更改醫護人員防護裝備的指引，令前線醫護難以適應，又關注公立醫院病床數量由年初的1400張，減至現時僅900多張。醫管局質素及安全總監鍾健禮解釋，因疫情變化大，感謝員工配合指引更改，又指現時公院有1200張隔離病床，數量減少百多張因廣華醫院及屯門醫院分別要重建及裝修。對於病床是否足以應付，他稱不敢掉以輕心，已加設監察病床供等待檢驗的疑似個案入住。