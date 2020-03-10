建制派贊成長者孕婦等優先投票　民主派指多此一舉

選舉管理委員會昨(9日)發表「立法會選舉活動建議指引」，建議讓70歲或以上高齡長者、孕婦及肢體傷殘以致行動不便的有特別需要人士可優先投票。建制派議員周浩鼎表示歡迎建議，指去年區議會選舉投票排隊時間長，以致部分人支撐不到，認為不應有人因為身體狀況而被剝奪投票權。

民主派議員尹兆堅則認為，有關建議是多此一舉，因當局一向都會為有需要人士作出相應調動，而目前的做法已是最公道。他又指，有政治團體會「一車車」接載長者前往投票站，如容許某些人優先投票，將引起更多爭議，削弱選舉公信力。

選管會亦建議在選舉指引中列明「候選人」的定義，如有人參加某政黨及團體的「內部遴選」，選管會將視乎他在遴選過程中涉及的一切環境和實質證據而定，若其行為已構成公開宣布其有意參選，將被視為候選人。周認為有關定義狹隘，或會令政黨的黨內初選卻步且牽涉更多選舉開支。

尹亦批評有關建議是畫蛇添足，認為或會「殺錯良民」，他指培養政治人才要有遴選機制，揀選支持度高的人士，而指引中候選人的定義，將帶來更多問題。