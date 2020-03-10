修例風波：謝振中首現葵青區議會　指區內4成罪案屬跨區犯法

前警察公共關係科總警司謝振中，今日(10日)首次以葵青警區指揮官身份出席葵青區議會，交代區內最新罪案數字。他指去年區內的整體罪案共2962宗，較前年增加491宗，上升大約百分之20；去年7至12月的罪案率比2018同期急升百分之23.5，罪案主要涉及修例風波的暴力事件。區內罪案約百分之40的屬跨區犯法，最常犯的罪行是管有攻擊性武器。

約早上10時許，約有20名葵青區居民在舉行會議的葵興政府合署地下，高舉「撐謝Sir」、「支持警察 嚴正執法」等的標語及高叫口號。謝振中到場後，與在場撐警居民握手，並接收一批慰問信。謝振中進入會議廳後，多名議員舉牌抗議，高呼「查警暴、止警謊」，其後主席單仲偕出聲制止。議員指今次區議會大會不設公聽席，只允許記者及工作人員旁聽，並兩次要求謝振中檢查公聽席有否便衣警員列席。

謝續稱，根據運輸署的資料，過去9個月區內約50組交通燈及38條馬路受到惡意破壞；另有28間商舖被破壞及26名市民被無辜打傷。謝又指，市民守法意識轉趨薄弱，重申犯法本身就是錯，並對社會上有人煽動暴徒繼續爲非作歹及鼓勵或姑息暴徒的激進行爲表示擔心。他強調此舉將嚴重損害法治的基石，警方需更多時間及功夫以回復社會秩序。

謝又反問在座議員，對於選區連番被暴徒蹂躪作何回應，又指即使支持議員政治立場的選民都不會支持暴徒破壞自己家園。他強調，任何暴力行為都是文明社會不能容忍的，衷心呼籲區議員和警方一同譴責暴力。