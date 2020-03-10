泰國實施入境限制　縱橫遊取消本月10旅團涉250人

泰國因應新冠肺炎疫情，要求由港澳地區入境的人士需填健康申報表及進行14天自我隔離。縱橫遊旅行社今(10日)指，收到國泰航空及香港快運確認，由即日起前往泰國的旅客必須提交健康證明信，並要求過去14天內有醫生證明身體健康及並沒有感染新冠肺炎。縱橫遊宣布，今起至3月31日將取消所有泰國旅行團及自由行，涉及10個旅團，共250名旅客，客人可以選擇全數退回報團費用且免手續費、轉團或保留6個月團費。

有抵達泰國的港人指，當地在機場大樓以外另設隔離區加強檢疫，乘客落機後由大巴送往隔離區檢測體溫及填寫健康申報表，證實無問題才獲送返機場入境大樓辦理入境手續，期間要再接受體溫檢測，即前後要進行兩次體溫檢測，證實健康無恙才獲放行。

另外，旅遊界議員姚思榮今在立法會衞生事務委員會上批評，泰國入境限制資訊混亂，質疑港府與當地政府有何溝通機制，又指目前旅遊及相關行業因而冰封，擔心若疫情持續到6月，全港旅行社恐全面倒閉，質疑港府除了300億港元防疫抗疫基金外，有何下一階段措施。

商務及經濟發展局首席助理秘書長(工商)連庭欣指，旅議會昨日(9日)提供的數字顯示，目前有10個旅行團在泰國當地，涉及260名旅客，另有50個旅行團已取消。保安局副秘書長林淑儀表示，會透過泰國駐港總領事館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處等部門溝通及了解情況。食物及衞生局局長陳肇始則指，港府會密切留意香港經濟狀況。