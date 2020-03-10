的士業指等45分鐘先有客　每日生意額僅夠食餐飯

新冠肺炎疫情嚴峻，運輸業界成高風險行業。的士及小巴業界今(10日)再發起「抗疫大行動2.0」，並在商界抗疫基金資助下，宣布為全港18,163部的士、4350部公共小巴、2000部學童車及7100輛非專營巴士噴灑消毒塗層，料2周內能完成消毒。

香港的士業議會主席熊永達表示，會在港九新界設不同示範地點展示光觸媒噴劑用法，一次可維持3個月效用，亦會要求每架已消毒車輛貼上「已消毒」貼紙。他指出的士業界生意額大跌80%，雖然公務員陸續復工，惟平日生意尤其慘淡，反而周末較多人前往郊區，生意有所回暖，但仍然不夠。

從事的士司機40年的鄧先生表示，以往每日可賺500港元左右，雖然車主已減租40%，但扣減油費及泊車費等，現時每日仍只賺100至200港元，「最低工資都唔夠，淨係夠自己食餐飯」。他認為現時情況比2003年沙士時期更差，尤其在夜晚時分，因市民比當年更少出門。

鄧續稱，現時一架的士普遍等45分鐘才有客，因沒有自由行客源，令新界的士，尤其行駛上水及粉嶺一帶更為慘淡，認為政府對業界的燃油補貼不足。至於疫情方面，他稱因無法辨別接載的客人是否受感染，但已聽從護士教導，開車時會打開車窗，讓空氣流通，減少傳染機會。

出席活動的運輸及房屋局局長陳帆為其中一架的士及綠色專線小巴噴灑消毒，他指運輸業因疫情陷入寒冬期，鐵路及巴士客量大減40%，空運更由以往每日60萬人次減至1萬人次，他呼籲業界堅持。

對於港鐵日前發表紅磡站去年9月發生的列車出軌意外報告，指是事故因新更換的軌枕與舊軌枕不配合肇禍，但未有交代是否有人需要負上刑責。陳帆表示，該份報告只屬技術性報告，實際上整體系統等需要再作深入了解，港鐵風險管理委員會亦正就事件展開內部調查，相信會向公眾作適當交代。

另外，高鐵香港段通車至今曾發生2宗未獲授權人士進入高鐵路軌的事件，有乘客落車沿路軌行走一段路才向警方自首。陳稱港鐵亦正就高鐵站保安安排進行內部調查當中。