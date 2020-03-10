美容業生意額暴跌90%　議員倡業主減租一半

新冠肺炎肆虐導致香港經濟重挫，零售業首當其衝。有美容業界人士透露，普遍美容公司生意額暴跌70%至90%，又批評政府早前推出的300億港元防疫抗疫基金，沒有清晰說明零售業是否包括美容業，令業界無所適從。立法會議員郭偉強則表示，將與不同的大型地產商磋商，冀業主可在未來半年每月減一半租，與租戶共度時艱。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳指，疫情下香港人流大減，美容業生意大幅倒退，一般中小微型企業生意大跌90%，大集團生意則跌約70%。由於不少美容公司均有預購美容儀器，並一直供款，加上甚少業主願意減租，在支出持續但收入急跌下，業界面臨巨大壓力。

許續指，政府早前向零售商戶發放8萬港元一次性津貼，她認為措施有助於中小微型企業，但港府對零售的定義界線模糊，未有清楚說明究竟美容健體等服務性零售，是否也能受惠，促請港府盡快釐清。

郭偉強指，工聯會將舉行「半年半租拯救就業行動」，與各大地產集團商討，冀大業主可承諾在未來半年，減收租戶每個月一半租金，期望若在他們帶頭減租下，小業主亦願意跟隨，減輕租戶壓力。