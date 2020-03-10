上訴庭駁回2宗逾期覆核案　終院擬裁定法律程序問題

高院原訟庭早前拒絕受理兩宗逾期申請的司法覆核案，涉案申請人其後提出上訴，但高院上訴庭均指他們必須先申請上訴許可，因而駁回申請。兩宗案件的申請人，今天(10日)向終審法院上訴委員會提出申請，請求將他們的案件提交終審法院審理。上訴委員會經考慮後，決定受理逾期上訴是否需要先申請許可的程序問題。案件將會在今年6月19日，在終院5名法官席前審理。

將於6月審理的兩宗案件，均涉及外籍人士要求在香港居留。首宗案件化名「H」的申請人現年31歲，來自非洲國家利比里亞。他在2004年來港後逾期居留，2006年因逾期居留被捕，及後遭入境處頒令遣返，但獲發「行街紙」。當其難民申請及免遣返聲稱先後被拒後，他便提出司法覆核申請要求撤銷遣返令，但因申請逾時而被拒受理。至於第二宗案件的申請人「AH」則用載有假資料的孟加拉護照入境，被定罪判監後試圖以家人團聚為由留港被拒，其司法覆核同樣因逾時而不獲受理。

終院上訴委員會今天聽取申請人與入境處雙方大律師陳詞後決定，向申請人頒發上訴許可，以裁定法律程序問題，即當原訟庭拒絕受理逾時提出的申請時，申請人一方如欲向上訴庭提出上訴，是否需要先申請許可。此外，終院亦會裁定《高等法院條例》中規定，上訴庭就是否批出上訴許可的判決屬最終判決，不可再上訴的規定，有否違反《基本法》規定終審法院享有案件終審權的條文。