上訴庭駁回2宗逾期覆核案 終院擬裁定法律程序問題
2020年03月10日 13:41
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終審法院上訴委員會決定受理逾期上訴是否需要先申請許可的程序問題。
高院原訟庭早前拒絕受理兩宗逾期申請的司法覆核案，涉案申請人其後提出上訴，但高院上訴庭均指他們必須先申請上訴許可，因而駁回申請。兩宗案件的申請人，今天(10日)向終審法院上訴委員會提出申請，請求將他們的案件提交終審法院審理。上訴委員會經考慮後，決定受理逾期上訴是否需要先申請許可的程序問題。案件將會在今年6月19日，在終院5名法官席前審理。
將於6月審理的兩宗案件，均涉及外籍人士要求在香港居留。首宗案件化名「H」的申請人現年31歲，來自非洲國家利比里亞。他在2004年來港後逾期居留，2006年因逾期居留被捕，及後遭入境處頒令遣返，但獲發「行街紙」。當其難民申請及免遣返聲稱先後被拒後，他便提出司法覆核申請要求撤銷遣返令，但因申請逾時而被拒受理。至於第二宗案件的申請人「AH」則用載有假資料的孟加拉護照入境，被定罪判監後試圖以家人團聚為由留港被拒，其司法覆核同樣因逾時而不獲受理。
終院上訴委員會今天聽取申請人與入境處雙方大律師陳詞後決定，向申請人頒發上訴許可，以裁定法律程序問題，即當原訟庭拒絕受理逾時提出的申請時，申請人一方如欲向上訴庭提出上訴，是否需要先申請許可。此外，終院亦會裁定《高等法院條例》中規定，上訴庭就是否批出上訴許可的判決屬最終判決，不可再上訴的規定，有否違反《基本法》規定終審法院享有案件終審權的條文。