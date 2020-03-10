不滿屯門區會撥款買豬嘴 政黨及市民40人抗議

有政黨及工會到屯門政府合署請願。(葉家亨攝)

屯門區議會社區危機應對工作小組上周四(5日)通過撥款購買防疫用品予區內居民。有政黨及工會今午(10日)於區議會大會舉行前，到屯門政府合署請願，反對該區花費130萬公帑購買過濾設備，包括俗稱「豬嘴」的防毒面具及濾罐。當區建制派區議員認為決定不符合抗疫原意，促請區議會盡快購買口罩予區內居民防疫。

民建聯和工聯會20多名成員高叫「公帑買豬嘴，變相資助暴徒」等口號，要求區議會為街坊買物資，而非購買豬嘴，「抗疫為名，暴動為實」。區議員賴嘉汶建議政府酌情處理和推出寬限措施，讓市民更易買到防疫物資。工聯會區議員陳有海表明反對購買「豬嘴」，反問會否用於抗爭，認為公帑應用得其所。區議會主席陳樹英到場接信，她指會將搜羅回來的「豬嘴」，不分政見派發給居民使用。

另外，近20名市民今午1時許手持五星旗和區旗，並拿着印有「不要美化暴徒，不要購買濾罐」、「資助暴徒、路人皆知」等標語的紙張請願。市民代表張女士質疑購買「豬嘴」的用途是供應給抗爭者使用，若區議會成功通過撥款的話，反問日後是否要通過撥款供暴徒買電油、炸藥製造炸彈和汽油彈。