假藉政黨之名訛稱有口罩賣　騙徒呃220萬港元

新冠肺炎蔓延全球，口罩供應供不應求，有不法之徒利用市民善心伺機發「瘟疫財」，甚至訛稱有政黨向其買口罩，受害人今日(10日)召開記者會，指過程中騙徒不斷強調自己與政黨的關係，從而增加可信性，最終被騙去220萬港元。立法會議員葛珮帆指，事件或涉更多受害人，提醒市民應以「一手交錢一手交貨」方式買口罩。

任職貿易工作的事主黃小姐(化名)指，與案中懷疑騙徒X小姐相識逾10年，對方在2月16日主動問她是否需要口罩，稱以前曾任議員助理，與政黨聯繫甚深，包括民建聯及工聯會，形容貨源「穩陣」，她信以為真，遂購入2000盒口罩。

等候貨運到期間，X小姐再向王聲稱，有民建聯支部及工聯會已落訂買口罩，與工聯會開會時，前立法會議員陳婉嫻亦有在場。由於貨源有限，若需再購買，便要盡快落訂，更展示與其他買家的對話截圖，以及聲稱曾與政黨簽署法律文件。黃不虞有詐，更向親朋戚友介紹有口罩出售。最終黃購買共約220萬個口罩，並交約220萬港元訂金，對方指能於2月29日交貨。

至2月29日當日，X小姐主動聯絡，稱未能如常交貨，懷疑貨主「走佬」，聲稱自己也被騙，及後已報警並向相關政黨求助。黃當時仍相信X也是受害人，希望X也能協助她聯絡政黨求助，惟X諸多推搪，黃覺得事有蹺蹊，經查證後，證實民建聯和工聯會均沒有向X買口罩。她透露事後墊支「6位數」另外買口罩，捐給社福機構，又指自己無意賺錢，只是想協助有需要人士。

另一名化名李先生的事主是黃小姐的朋友，他從黃口中得知有口罩出售，向其客戶介紹，最後「搭單」買了逾2萬盒口罩，交付20萬港元訂金。李形容事件令他精神壓力巨大。