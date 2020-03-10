議員促設指定診所前增透明度　醫管局認太近民居不理想

屯門區議會今午(10日)召開第3次大會，討論應對新冠肺炎疫情下的跟進事項、醫院管理局整體抗疫工作等議程。醫管局屯門醫院副行政總監莫俊強表示，局方會先檢視情況，然後會決定延後非緊急服務，以集中精力應付疫情。他認為目前採取圍堵政策是有效，皆因醫院並無出現交叉感染病毒的情況，為保障同事和病人安全，透過取消病人家屬探病安排，減少醫院內人流，而臨終的病人則按其情況特別處理。

莫俊強又指，疫情發展相當快，導致防護裝備消耗量大，加上全球供應緊張，故如何確保有足夠裝備是相當重要的課題。他舉例指，由於要替N95進行測試才決定訂購與否，故不可能購買低於標準的N95。

自從2008年「毒奶粉事件」和2009年爆發「豬流感」後，莫指醫管局已設立指定診所，安排市民在特別地方進行檢測，明白市民對區內設立診所有意見，歡迎大家參與討論。

區議員黃麗嫦指出，現時醫護人員部分裝備是靠民間捐獻，認為局方必須確保前線醫護人員裝備足夠，才可替病人進行診治工作，她反問醫管局是否欲重演2003年「沙士」翻版，有醫護殉職才懂得反省。她又提到，指定診所問題，建議假如在屯門醫院進行治療可減少傳染風險，不應該安排市民前往靠近民居的診所治病。

區議員潘智鍵指出，大眾最關注的是診所選址問題，詢問醫管局會否在其他兩間地理位置較偏遠的診所增加設備，待適當時候轉為指定診所。區議員黎駿穎建議局方下次再有設立指定診所的決定時，應增強資訊透明度和公開交代，冀當區居民得悉醫管局應對疫情的各項對策和措施。

醫管局新界西醫院聯網服務總監(基層及社區醫療)歐陽東偉解釋，當疫情在社區出現大規模爆發，而醫院無法負荷後，才會啟動指定診所，作為分流醫院工作量的地方，但他承認指定診所選址太近民居並不理想，指局方採取的圍堵政策似乎有成效，故強調啟動診所的機會並不大。歐陽東偉又反駁區議員將指定診所放在屯門醫院的建議，認為會跟設立診所的原意不符。