民調指鄭若驊續「墊司底」　反對率任律政司司長達71%

鄭若驊在最新的民調中續「墊司底」，反對其出任律政司司長更高71%。

香港民意研究所今日(10日)公布最新一輪特首及問責司局長的民望數字，其中被揶揄為歷來最廢的「避政司司長」鄭若驊，繼續「墊司底」，成為3名司長中評分最低的一人，僅得16.7分。同時，有71%受訪者反對鄭若驊出任律政司司長。

調查於上月27至本月3日進行，以電話方式訪問了1015名18歲或以上的香港市民。調查顯示，鄭若驊評分為3司之中最低分，而財政司司長陳茂波的民望，由公布財政預算案當日的43.5分，大跌11.2分至32.3分，50%受訪者反對他出任財政司司長，而政務司司長張建宗得分為26.1分。

至於特首林鄭月娥最新評分則為22.6分，支持率淨值仍為負值，得-66%。局長方面，13位局長民望淨值連續5個月錄得負值，當中保安局局長李家超支持率淨值最低，為-54%。研究又指，林鄭月娥、鄭若驊及李家超同屬於「表現拙劣」。

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌表示，此次民調顯示，處理疫情的主要官員，如張建宗、陳肇始及楊潤雄等民望均稍有回升迹象，唯獨主理反修例事件的官員，如鄭若驊及李家超民望並無因此回升，證明市民已將2件事分開處理，對鄭的不滿依然存在，故其民望長期處於低位。