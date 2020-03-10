控富邦重組方案違約　羅旭瑞申終極上訴許可被拒

世紀城市、百利保及富豪酒店主席羅旭瑞早前控告曾與他訂立世城系重組協議的富邦銀行(香港)(前稱港基國際)違約，原訟庭原裁定羅勝訴，但去年上訴庭推翻原審判決，裁定雙方所簽訂的協議信，有給予銀行一方權力接受其他重組方案，因此改判羅敗訴。羅旭瑞今天(10日)向終審法院上訴委員會申請許可，請求將案帶到終院作終極上訴。

上訴委員會3名法官在聽取羅旭瑞一方陳詞後，即時決定拒絕給予許可，並下令羅要就今天的聆訊向銀行支付訟費。隨着終院拒絕受理羅的上訴，代表這宗訴訟已成定案。

代表羅旭瑞的資深大律師今天向上訴委員會表示，上訴庭的判決涉及嚴重司法不公，因此請求將案交予終院再議。他要求終院就法庭在審理商業案件時，應如何處理事件的商業背景作出指示。大律師稱，原審法官對協議信的性質作出事實裁斷，上訴庭另作判斷並不尋常，而且上訴庭所作的判斷，在商業社會根本不可行，因此終院應予干預。不過法官就提出疑問，指羅一方在上訴庭並無就協議信的詮釋提出質疑，結果上訴委員會在毋須銀行一方補充陳詞後，便立刻決定不批出上訴許可予羅。