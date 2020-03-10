搭路買元朗地建倉　2原居民追順豐老闆1200萬顧問費

順豐速運的創辦人王衞，日前被兩名新界原居民入稟高院，指王早前曾與他們有協議，由該二人搭路及當顧問替王收購元朗一批土地以興建順豐貨倉。惟二人指王一直沒有完成交易且拒絕支付答允的顧問費等逾1266萬港元，故入稟高院追討該筆款項，及要求對方賠償損失。

原告為兩名新界原居民簡彩明及胡新球，答辯人為王衞。入稟狀指約於2009年中，王表示希望收購元朗一批土地，用作興建順豐貨倉，但不熟悉新界原居民的傳統習俗及沒有人脈。王得知兩名答辯人與新界居民關係良好，且善於進行改變土地用途所需的工程，故與二人達成口頭協議，讓二人擔任顧問，安排和協助王與地主洽商。顧問費將按照土地面積計算。王亦答應透過原告支付200萬港元，作為獻給村民的捐款。

入稟狀續指於2012年王同意以收購及換地方式，取得元朗另一幅32萬平方呎的土地，在減去已支付的940萬港元顧問費及尚未償還的100萬港元捐款，王仍需支付1266.5萬港元予原告。

原告指至2014年，交易已準備就緒，但王表明希望再委託原告幫忙收購其田夫仔村的土地，並承諾在完成原先的交易後會支付尾數。惟原告指王一直未有全力配合完成收購，自2018年起更拒絕再與原告聯絡。原告稱因未能收取餘下顧問費，故入稟高院追討，並要求王賠償損失。