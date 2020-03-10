法2區德意北海道抵港要入檢疫中心　法國領事館fb稱接港府通知　

新冠肺炎疫情蔓延，全球逾100個國家、地區有新型冠狀病毒確診病例，政府因應疫情最新發展作風險評估，將推行進一步入境限制措施。法國駐港總領事館今午在社交網Facebook公布，指接到香港政府通知，隔離措施於3月13日(周五)午夜開始生效，該措施影響從2個法國地區到港的旅客。文中亦透露香港政府對德國、意大利全國及日本北海道實施同樣措施。

法國駐港總領事館在fb指出，隔離措施將從3月13日(周五)午夜生效，措施將適用於香港居民或非香港居民，所有曾到法國勃艮第－弗朗什－孔泰(Bourgogne-Franche-Comté)和大埃斯特地區(Grand Est)的人，抵達香港後要到政府指定檢疫中心接受14天強制隔離，該等人士不能選擇在家隔離。

另外，領事館表示從德國（北萊茵-威斯特法倫州），意大利全國和日本北海道返回的旅客也將從3月13日星期五午夜開始採取同樣措施。領事館又指，香港特區政府將會在未來幾小時內在香港政府網站上發布正式公告。