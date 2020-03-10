去年區選接近4.5萬宗投訴　創歷年新高

選舉管理委員會向特首提交去年區議會選舉的報告書，當中提到，截止今年1月8日，接獲的投訴數字達4.49萬多宗，為歷年最高，增幅驚人，大部分投訴關乎點票安排，而投票當日收到的投訴個案就有7432宗，比上屆2015年區議會投票當日的2429宗大幅增加205.97%；另法庭則共接獲9宗選舉呈請。

另報告提到，觀塘安利選區一票站出現2張翡翠選區選票，根據負責印選票的政府物流服務署調查，該署工作人員檢查安利選票時，發現2張因印刷質素而要更換，結果錯誤地替換成翡翠選票，選管會認為事態嚴重，會汲取經驗及訂立明確工作程序。至於有傳媒報導指南昌中選區及南田選區均出現選舉結果「逆轉」，選管會否認並澄清指，2個選區分別出現重新點票及裁決問題票事宜，對有關報道令公眾人士誤解深表遺憾。

對於區議會當日，有特別投票站選票送去大票站期間，出現問題及爭執，如港島堅摩選區，選舉會建議加強向公眾教育選舉程序，又表示票站主任可命令行為不檢人士離開票站，沒有遵從即屬犯法，可尋求警方協助，選舉會又促執法部門應制定預案，在票站遭包圍或票站人員受威脅時，及時執法。